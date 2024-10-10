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Сперцян из-за травмы пропустит матч Армении с Фарерскими островами в Лиге наций. Хавбек «Краснодара» может сыграть с Северной Македонией

Эдуард Сперцян пропустит матч сборной Армении из-за повреждения Сегодня Армения сыграет на выезде против Фарерских островов в 3-м туре Лиги наций. Сперцян не попал в заявку на матч. Как сообщает «Матч ТВ», полузащитник «Краснодара» не полетел со сборной на сегодняшнюю игру из-за травмы, оставшись в Армении. При этом повреждение Сперцяна не является серьезным, и он может восстановиться к матчу с Северной Македонией, который пройдет 13 октября в Ереване.

Сегодня Армения сыграет на выезде против Фарерских островов в 3-м туре Лиги наций. Сперцян не попал в заявку на матч.

Как сообщает «Матч ТВ», полузащитник «Краснодара» не полетел со сборной на сегодняшнюю игру из-за травмы, оставшись в Армении. При этом повреждение Сперцяна не является серьезным, и он может восстановиться к матчу с Северной Македонией, который пройдет 13 октября в Ереване.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная Фарерских островов по футболу
logoсборная Армении по футболу
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