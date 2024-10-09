Монтес о матче сборной Мексики с «Валенсией»: «Трудно смириться с тем, что мы играем против клуба. Но это отличная команда, там есть топ-игроки»

Сесар Монтес не понимает, почему сборная Мексики будет играть с клубом.

13 октября команда Хавьера Агирре проведет товарищеский матч с «Валенсией».

«Трудно смириться с тем, что мы играем против клуба, но мы должны это сделать. Конечно, многие команды за что-то соревнуются, а мы нет, все они заняты, а «Валенсия » – отличный клуб, он играет в одной из лучших лиг.

Все стараются подписывать лучших игроков со всего мира в соответствии со своими возможностями, и я думаю, что в «Валенсии» есть топ-игроки. Мы собираемся противостоять им наилучшим образом, это будет отличный матч», – сказал защитник сборной Мексики и «Локомотива ».