Холанд о броске мяча в затылок Габриэлу: «Я мало о чем жалею в своей жизни. Что происходит на поле, остается на поле»
Эрлинг Холанд прокомментировал скандальный эпизод со своим участием.
После того, как «Манчестер Сити» сравнял счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре АПЛ, Холанд забежал в ворота «Арсенала», схватил мяч и швырнул его в затылок Габриэлу, стоявшему спиной к норвежцу. ВАР просмотрел эпизод и посчитал, что никаких действий судьи в данном эпизоде не требуется.
Норвежский футболист ответил на вопрос о том, не жалеет ли он о своем поступке.
«Я мало о чем жалею в своей жизни. Эти события произошли в пылу момента. Что происходит на поле, остается на поле», – сказал Холанд.
Габриэл о броске мяча Холандом ему в затылок: «Это нормально, провокации – часть игры. Это битва, война. Ждем «Сити» на нашем поле»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: City Xtra
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