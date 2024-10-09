Холанд о броске мяча в затылок Габриэлу: «Я мало о чем жалею в своей жизни. Что происходит на поле, остается на поле»

Эрлинг Холанд прокомментировал скандальный эпизод со своим участием.

После того, как «Манчестер Сити » сравнял счет на 98-й минуте матча с «Арсеналом» (2:2) в 5-м туре АПЛ , Холанд забежал в ворота «Арсенала », схватил мяч и швырнул его в затылок Габриэлу, стоявшему спиной к норвежцу. ВАР просмотрел эпизод и посчитал, что никаких действий судьи в данном эпизоде не требуется.

Норвежский футболист ответил на вопрос о том, не жалеет ли он о своем поступке.

«Я мало о чем жалею в своей жизни. Эти события произошли в пылу момента. Что происходит на поле, остается на поле», – сказал Холанд.

Габриэл о броске мяча Холандом ему в затылок: «Это нормально, провокации – часть игры. Это битва, война. Ждем «Сити» на нашем поле»