Сперцян из-за травмы может не сыграть за Армению в Лиге наций

Эдуард Сперцян может не сыграть за Армению из-за повреждения.

По данным Metaratings.ru, 24-летний полузащитник рискует пропустить матч сборной Армении в Лиге наций против Фарерских островов. Участие Сперцяна в игре с Северной Македонией также находится под вопросом.

Армения 10 октября в гостях сыграет с Фарерскими островами, а 13-го примет Северную Македонию.

Капитан «Краснодара » забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 11 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь .

19 октября «Спартак» примет «Краснодар» в рамках 12-го тура.