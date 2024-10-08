Бесчастных возглавит «Родину». Де-факто управлять командой будет Соколинский, не имеющий лицензии Pro (Сергей Ильев)

Владимир Бесчастных станет новым главным тренером «Родины».

50-летний специалист отвечает в команде за работу с нападающими.

При этом, как стало известно журналисту Metaratings Сергею Ильеву, де-факто оперативное управление командой будет осуществлять Филипп Соколинский, которого назначали исполняющим обязанности после отставки Владимира Газзаева.

У Соколинского нет лицензии Pro, необходимой для работы главным тренером в Мелбет Первой лиге, а в статусе исполняющего обязанности специалист по регламенту мог находиться только месяц.

За это время команда набрала семь очков в пяти играх и прошла в следующую стадию Фонбет Кубка России. В «Родине » видят потенциал команды при нынешнем тренерском штабе, поэтому в клубе не стали искать нового тренера.

После 13 туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 18 баллами, отставая от зоны стыковых матчей на три очка.