Бесчастных возглавит «Родину». Де-факто управлять командой будет Соколинский, не имеющий лицензии Pro (Сергей Ильев)
50-летний специалист отвечает в команде за работу с нападающими.
При этом, как стало известно журналисту Metaratings Сергею Ильеву, де-факто оперативное управление командой будет осуществлять Филипп Соколинский, которого назначали исполняющим обязанности после отставки Владимира Газзаева.
У Соколинского нет лицензии Pro, необходимой для работы главным тренером в Мелбет Первой лиге, а в статусе исполняющего обязанности специалист по регламенту мог находиться только месяц.
За это время команда набрала семь очков в пяти играх и прошла в следующую стадию Фонбет Кубка России. В «Родине» видят потенциал команды при нынешнем тренерском штабе, поэтому в клубе не стали искать нового тренера.
После 13 туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице с 18 баллами, отставая от зоны стыковых матчей на три очка.
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