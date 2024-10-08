Костакурта о Леау: «Показывать свои способности по 18 секунд недостаточно. Ему нужны примеры – Месси и Роналду подталкивали друг друга»

Алессандро Костакурта недоволен игрой Рафаэла Леау.

«Мы всегда надеемся, что он совершит качественный скачок с демонстрации свои способностей. Восемнадцати секунд недостаточно. Ему нужно делать это в течение нескольких минут.

Давайте вспомним, что он игрок 99-го года рождения, который выходит из футбольной юности. Что бы я ему сказал? Ему нужны примеры, которые он может брать даже с игроков, с которыми не играл.

Например, Месси и Роналду подталкивали друг друга. Он высоко отзывался о Винисиусе и Мбаппе , но еще не перенял стабильность этих игроков. Вот почему, я думаю, присутствие Мораты играет очень важную роль. «Милану» нужны были лидерские качества, которые было у немногих игроков. У Павловича они тоже есть, хотя он сейчас и не играет. Мы надеемся, что кто-то подаст пример», – сказал бывший защитник «Милана » в эфире Sky Sport.