Радимов о пенальти «Оренбургу»: «Ерохин упал картинно – это очевидно всем. Он «дорисовал» и сделал правильно, это касание помешало забить гол»

Владислав Радимов оценил назначенный пенальти в ворота «Оренбурга».

«Зенит» обыграл «Оренбург» (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

На 56-й минуте Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину Александра Ерохина. Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.

«По моментам все равно «Зенит » превзошел соперника намного. Где-то Москвичев, где-то удача… А так «Зенит» был сильнее, если объективно, и победил-то заслуженно.

Теперь по эпизоду в пенальти. Я пересматривал этот эпизод. Будь я игроком «Оренбурга », я скажу, что это не пенальти. Будь я игроком «Зенита», а в частности, будь я Ерохиным , я скажу, что это пенальти.

То, что Ерохин «дорисовал», упал картинно, очевидно всем. Но ему это касание помешало забить гол. Ну, по крайней мере, ударить по воротам.

И, естественно, он «дорисовал» и сделал абсолютно все правильно.

У меня вопрос другой. Зачем судья пошел смотреть ВАР, если он находился в пяти метрах от этого местоположения? Настолько пугаются назначать очевидные пенальти?» – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов .