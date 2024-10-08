Вера о «Химках»: «Сейчас у нас неприятная ситуация. Очень нужна победа, чтобы дела вновь пошли в гору. Уверен, все будет хорошо»

Лукас Вера высказался о ситуации в «Химках».

Команда не побеждает 12 матчей подряд – 7 поражений и 5 ничьих. Подмосковный клуб находится на 13-м месте в Мир РПЛ с 8 очками в 11 матчах.

В следующем матче соперником «Химок» будет «Локомотив ». Игра состоится 19 октября.

«Мы понимаем, что сейчас у команды неприятная ситуация, нам очень нужна победа, чтобы дела вновь пошли в гору.

Сейчас у нас будет несколько дней выходных, с новыми силами мы будем готовиться к следующему матчу. Уверен, все будет хорошо», – сказал аргентинский полузащитник.