Канчельскис о Тюкавине: «С переходом в Европу затягивать не нужно. Потенциал играть там есть, надо при первой же возможности уезжать»
Андрей Канчельскис считает, что Константину Тюкавину надо срочно ехать в Европу.
22-летний форвард «Динамо» забил 4 мяча в 11 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Тюкавин шикарно провел прошлый сезон, от него теперь всегда будут ждать такой же результативности. Поэтому кажется, что в этом сезоне он немного сдал. Надо учиться справляться с этим давлением.
Переход в Европу? Затягивать с этим не нужно. Потенциал у Тюкавина точно есть для того, что играть там. Ему надо при первой же возможности уезжать в европейский клуб и показывать себя там», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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