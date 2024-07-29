Глава скаутской службы «Марселя» о Тюкавине: «Константин нам нравится, но это для нас не реальный вариант. Сейчас нет места для игроков не из ЕС»

В «Марселе» высоко оценили уровень Константина Тюкавина.

«Нам нравится , потому что он хороший игрок. Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС», – сказал глава скаутской службы « » Роберто Мальфитано.

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не получал официальных предложений по Тюкавину этим летом.

Соглашение Тюкавина с « » действует до 2028 года. Статистику форварда можно найти здесь.