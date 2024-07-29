Глава скаутской службы «Марселя» о Тюкавине: «Константин нам нравится, но это для нас не реальный вариант. Сейчас нет места для игроков не из ЕС»

Теги Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Динамо Москва лимит на легионеров ТАСС Константин Тюкавин Футбол

В «Марселе» высоко оценили уровень Константина Тюкавина.

«Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок. Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС», – сказал глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано.

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не получал официальных предложений по Тюкавину этим летом.

Соглашение Тюкавина с «Динамо» действует до 2028 года. Статистику форварда можно найти здесь.

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33 комментария
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Чёртов лимит на легионеров, когда ж его отменят...
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Название "Марсель Тюкавина" нам нравится. Жаль что сейчас нет места для игроков не из ЕС
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Ответ RikkiQuaresma
Тянет российский футбол вниз! Прямиком в каменные века! Только у нас возможно, чтобы государство законодательно ограничивало количество игроков в команде, которые не обладают каким-то там паспортом.. хотя постойте..
Ты сравни лимит ЕС, где стран много очень и наш.
Бред поный пишешь
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Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
Евгений Ваганович вы ?! ;)
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Ответ Иван Мотягов
Ну да, из ЕС надо прибалтов покупать? Они то точно по уровню достойны Марселя и выше наших. Бред пишите вы
франция,Испания,Германия,Италия все в топ 5 лиг.
Перечисять другие лиги с перспективной молодожью тебе,мне лень.
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Очень хорошо, что не отрицает интерес к Тюкавину
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Ответ Иван Мотягов
Ну да, из ЕС надо прибалтов покупать? Они то точно по уровню достойны Марселя и выше наших. Бред пишите вы
Уважаемый Иван, по вашему под лимит ес входит только Франция и прибалты? Сколько стран в составе ЕС? Сколько из них обладают топ или около топ сборными?
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Чего уж там, нужно было ещё добавить, что из-за фануйди нет возможности оценить игру Тюкавина вживую, чего скрывать, как было в свое время с Сафоновым, благо он в сборной играет, иначе бы не видать ему ПСЖ было ....
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Пора бы кому-нибудь прессануть эту систему, голосят о правах человека, прописали в конституциях свободу труда, а в итоге футболистов дискриминируют всякими лимитами по гражданству, как будто они чекисты какие-то.
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Через месяц - Маркзит: "Марсель" выходит из ЕС из-за Тюкавина.
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Ответ Gaz_11
а Головин? с ним то всё ок
А что Головин? Да, с ним всё ок.
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Ответ Dmitry Orlov
Чёртов лимит на легионеров, когда ж его отменят...
Исключи из легионеров у нас сейчас ребят из стран ЕС и командам станет легче:)
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Ответ RikkiQuaresma
То есть я правильно тебя понимаю, что формат лимита на легионеров, который действует в Европе (если не гражданин страны ес - значит легионер), ты поддерживаешь?
Не вижу в нем ничего плохого просто.
А поддерживать дело не моё.
Я из РФ
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Ответ Иван Мотягов
Кого из игроков тех стран может купить Марсель, которые по уровню Тюкавина? Правильно, никого
Сам спросил,сам ответил.. ты крут че.
С чего ты взял что никого?
Что за выдумки на пустом месте.
Если ты не следишь за лигой1 ,не смеши людей .
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Ответ Kotokers
Сам спросил,сам ответил.. ты крут че. С чего ты взял что никого? Что за выдумки на пустом месте. Если ты не следишь за лигой1 ,не смеши людей .
И у Тюкавина прям супер уровень?)
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