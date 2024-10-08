Соперники «Барсы» чаще всех попадают в офсайд (62 раза) в этом сезоне в топ-5 лигах Европы. На 2-м месте в списке «Брайтон» – 31 раз (Opta)

Соперники «Барсы» чаще всех попадают в офсайд в текущем сезоне.

«Барселона » возглавляет список команд топ-5 лиг Европы (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция), в играх с которыми соперники чаще всего попадают в офсайд.

В матчах против каталонцев у их соперников 62 раза фиксировалось положение «вне игры».

В топ-5 также входят «Брайтон » (Англия, 31 офсайд у соперников), «Фулхэм » (Англия, 27), «Осасуна » (Испания, 26) и «Атлетик » (Испания, 25).

В межсезонье «Барселону» возглавил новый тренер – немецкий специалист Ханс-Дитер Флик. После 9 туров команда набрала 24 очка и лидирует в таблице Ла Лиги.