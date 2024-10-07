«Барселона» запускает продажу 45 000 абонементов на «Камп Ноу» на вторую часть сезона. Вместимость стадиона пока составит 62 000 зрителей

«Камп Ноу» начнет принимать матчи через несколько месяцев.

«Барселона » объявила о запуске процесса реализации абонементов на вторую половину сезона Ла Лиги , а также потенциальные матчи Лиги чемпионов и Кубка Испании.

На продажу будут выставлены 45 000 пропусков, цены варьируются от 260 до 755 евро. Подать заявку можно с 11 по 23 октября, и если запросов поступит больше, чем есть доступных мест, будет проведена жеребьевка.

Обладателям абонементов на «Олимпик Льюис Компанис» в эксклюзивном порядке предоставят 72 часа (с 25 по 27 октября) на то, чтобы купить сезонные билеты на «Камп Ноу ».

Предварительно заявленная вместимость стадиона на первое время – 62 000 человек.