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«Барселона» запускает продажу 45 000 абонементов на «Камп Ноу» на вторую часть сезона. Вместимость стадиона пока составит 62 000 зрителей

«Камп Ноу» начнет принимать матчи через несколько месяцев.

«Барселона» объявила о запуске процесса реализации абонементов на вторую половину сезона Ла Лиги, а также потенциальные матчи Лиги чемпионов и Кубка Испании.

На продажу будут выставлены 45 000 пропусков, цены варьируются от 260 до 755 евро. Подать заявку можно с 11 по 23 октября, и если запросов поступит больше, чем есть доступных мест, будет проведена жеребьевка.

Обладателям абонементов на «Олимпик Льюис Компанис» в эксклюзивном порядке предоставят 72 часа (с 25 по 27 октября) на то, чтобы купить сезонные билеты на «Камп Ноу».

Предварительно заявленная вместимость стадиона на первое время – 62 000 человек.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
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