«Боруссия» о конфликте на Ближнем Востоке: «ХАМАС принесло смерть и страдания в Израиль и спровоцировало войну, которая бушует по сей день. Скорбим о жертвах и думаем о заложниках»
В «Боруссии» высказались о конфликте на Ближнем Востоке.
«Год назад движение ХАМАС принесло смерть и страдания в Израиль и спровоцировало войну, которая бушует по сей день.
Мы оплакиваем убитую фанатку «Боруссии» Нетту Эпштейн, и наши мысли с ее семьей. Мы скорбим о жертвах и думаем о заложниках.
Против террора, на стороне всех миролюбивых народов Ближнего Востока», – говорится в сообщении дортмундского клуба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Боруссии»
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