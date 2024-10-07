Холанд – лучший игрок «Ман Сити» в сентябре. У форварда 3 гола в 4 матчах месяца

Эрлинг Холанд признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Сити».

Норвежский нападающий получил награду по итогам сентября, победив в голосовании болельщиков. Он опередил полузащитника Джека Грилиша и защитника Йошко Гвардиола .

В сентябре Холанд провел 4 матча за «Манчестер Сити » во всех турнирах и отличился 3 мячами, достигнув отметки в 100 голов за клуб.