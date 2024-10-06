Губерниев об Уткине: «Горюю очень сильно! Он был и остается для меня одним из лучших в профессии. Может, даже самым лучшим, наряду с Озеровым, Махарадзе, Маслаченко»

Дмитрий Губерниев высказался о своем отношении к Василию Уткину.

– Есть человек, с кем вы хотели бы провести эфир, но еще не удалось это сделать?

– Я все гештальты закрыл, такого нет (смеется). Мне просто не хватает людей, которые уходят и с кем я проводил эфиры: Олег Табаков, Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Галина Волчек, Армен Джигарханян. С Джигарханяном мы много общались. Он ко мне очень хорошо относился, а я с ума сходил по нему, это невозможно! Я у него один раз совет спрашивал, а он мне сказал «Димочка, лови сигнал свыше». Мне этих людей не хватает!

– Вам не хватает Василия Уткина? В журналистском сообществе есть идеи, как можно было бы увековечить его память?

– Я горюю очень сильно! Мы относились к друг другу с большим уважением, но общались не часто. Повторю свои слова, что комментатор должен комментировать. А мы любим у гроба только плакать, вместо того, чтобы создавать условия для работы творца.

В моей памяти для меня его никак не надо увековечивать. Уткин был и остается для меня одним из лучших в профессии. Может быть, даже самым лучшим, наряду с Озеровым , Махарадзе , Маслаченко . Я его ставлю в этот ряд большой, – сказал российский комментатор и ведущий.