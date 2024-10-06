Президент «Ростова» о 3 поражениях в 4 играх РПЛ: «Неудачная серия никак не влияет на будущее Карпина в клубе»

Президент «Ростова» высказался о 4-матчевой безвыигрышной серии клуба в Мир РПЛ.

На этом отрезке дончане потерпели три поражения и после 11 игр занимают в таблице 9-е место.

«Итог матча [со «Спартаком» – 0:3] неудовлетворительный, задача в РПЛ – быть как можно выше в турнирной таблице.

Неудачная серия «Ростова » никак не влияет на будущее Карпина в клубе», – сказал Арташес Арутюнянц .