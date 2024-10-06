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  • Ташуев об «Ахмате» и 0:2 от «Рубина»: «Команда пока не сбита, ищем ротацию, пытаемся прибавить в атакующих действиях» 
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Ташуев об «Ахмате» и 0:2 от «Рубина»: «Команда пока не сбита, ищем ротацию, пытаемся прибавить в атакующих действиях» 

Сергей Ташуев оценил поражение «Ахмата» от «Рубина» (0:2) в Мир РПЛ.

— «Ахмат» пропустил два мяча в концовках таймов. Насколько это стало обескураживающей историей для вашей команды?

— Обескураживающих историй не бывает. Обескураживающими могут быть факты. И по факту первый мяч мы пропустили после того, как сами организовали сопернику атаку. Были нестандартные действия нашего хавбека, который решил перевести мяч на правый фланг и дал «Рубину» возможность атаковать. 

Плюс еще плохо сработали в отборе мяча. Это ошибки, которые нас преследует весь период, что я работаю в «Ахмате». Команда играет, а потом одна ошибочка, другая… Команда пока не сбита, ищем ротацию, пытаемся прибавить в атакующих действиях. У нас сейчас нет Кардосо, в атаке играют непрофильные нападающие, которые больше в оттяжке. У нас пока нет наконечника атаки, и это огромная проблема «Ахмата».

Во втором тайме вроде наладили игру, стали больше владеть мячом и создавать моментов, но, к сожалению, последнего хода перед голом нам не хватало. Возможно, нам не хватило такого давления в атаке, которое, например, создает Даку. У нас все было больше на владении, были прострелы, и мяч метался по штрафной площади, но пробить не было возможности. Не хватило игроков, которые были нацелены на завершение.

У меня есть понимание, что нужно делать. Будем работать. Нам надо исправлять ситуацию, у нас нет вариантов.

— Правильно ли вас можно понять, что игра в атаке была неудовлетворительной?

— У нас было мало давления и ударов. Били со средней дистанции, удары были неподготовленные, которые мы даже не тренируем. Неправильными действиями мы просто отдавали мяч сопернику. Игра была неудовлетворительной в плане завершения.

— Можно ли сказать, что наличие травмированных футболистов является проблемой для «Ахмата»?

— Конечно, такая проблема есть. Состав не сбитый еще, ищем сочетания. В каждом матче новый состав. Для меня очень важно тренировать, а я пока не имею такой возможности, потому что из‑за матчей Кубка России у нас напряженный график, — сказал тренер «Ахмата».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoСергей Ташуев
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