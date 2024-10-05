Алонсо о 2:2 с «Хольштайном» после 2:0: «Байеру» не хватило ума. Мы думали, что игра сделана, гол перед перерывом был сигналом. Это наша вина»
«Байер» вел 2:0 к 8-й минуте матча 6-го тура Бундеслиги, но упустил победу, сыграв вничью 2:2.
«Я недоволен нашей игрой. Это наша вина. Мы не действовали с умом и подумали, что игра уже сделана, но в футболе нужно всегда продолжать играть с той же интенсивностью.
Мы были слишком пассивны. После большой игры в Лиге чемпионов у нас не было нужного настроя на этот матч. У нас был контроль, но мягкий, без угрозы третьего гола. Первый гол «Хольштайна» прямо перед перерывом был сигналом, что результат может стать непредсказуемым.
Но самая большая ошибка была в первом тайме, потому что мы не знали, как справиться с игрой при счете 2:0. Нам просто не хватило ума. Была некоторая самоуверенность, когда мы должны были быть более сосредоточены. Мы извлечем урок», – сказал главный тренер «Байера».
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