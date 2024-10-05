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  • Мостовой об ошибке Одоевского в матче со «Спартаком»: «У меня двинулся камень, когда он отдавал в середину. Песьяков ушел из «Ростова», но его дело живет»
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Мостовой об ошибке Одоевского в матче со «Спартаком»: «У меня двинулся камень, когда он отдавал в середину. Песьяков ушел из «Ростова», но его дело живет»

Александр Мостовой высказался об ошибке Даниила Одоевского.

«Спартак» разгромил «Ростов» в 11-м туре Мир РПЛ со счетом 3:0.

Красно-белые открыли счет на 28-й минуте после ошибки Даниила Одоевского. Вратарь «Ростова» сделал передачу в сторону приближающегося к нему Данила Глебова. Полузащитник не успел оторваться от Наиля Умярова и, выбивая мяч, попал в ногу хавбеку «Спартака». После этого мяч влетел в пустые ворота.

Накануне Александр Мостовой перенес операцию по удалению камней в почках.

«Песьяков ушел из «Ростова», но его дело живет. Когда Одоевский отдавал мяч в середину, у меня двинулся камень. Ошибаться можно, но повторять ошибки… Хороший человек учится на ошибках, а тут снова продолжается.

Вратари «Ростова» постоянно повторяют одни и те же ошибки. Это безобразие. До грубейшей ошибки вратаря «Ростов» выглядел лучше «Спартака». Но после этого понимал, что «Спартак» выиграет, но не думал, что с таким счетом. Этот гол взбудоражил «Спартак» и опустошил «Ростов», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСергей Песьяков
logoЧемпионат.com
logoДаниил Одоевский
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