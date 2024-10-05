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  • «Чтобы зимой яйца не звенели, как колокольчики, можно было зимний тур перенести на октябрь, раз не нашелся соперник для сборной». Агент Тюкавина про Мир РПЛ
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«Чтобы зимой яйца не звенели, как колокольчики, можно было зимний тур перенести на октябрь, раз не нашелся соперник для сборной». Агент Тюкавина про Мир РПЛ

Агент Константина Тюкавина предпочел бы перенести тур РПЛ с декабря на октябрь.

«Попадание в сборную – результат работы Кости. Когда он здоров, всегда поедет в сборную и будет рад этому.

Другой момент: чтобы зимой яйца не звенели, как колокольчики, можно было попробовать зимний тур перенести на октябрь. Все команды сейчас на ходу, в хороших кондициях. Раз не получилось найти соперника, я был бы за перенос тура.

Можно было бы договориться с командами. На кого-то эта пауза может плохо повлиять. Можно было бы сейчас играть, чтобы зимой не мерзнуть», – отметил Алексей Сафонов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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Алексей Сафонов
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