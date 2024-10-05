Давиташвили сделал хет-трик за «Сент-Этьен» в игре с «Осером». Экс-хавбек «Рубина» – второй грузин в XXI веке после Иашвили с тремя голами в матче в топ-5 лиг
Зурико Давиташвили забил три мяча в матче Лиги 1.
«Сент-Этьен» обыграл на своем поле «Осер» (3:1) в 7-м туре чемпионата Франции.
Давиташвили стал вторым грузинским игроком, сделавшим хет-трик в одном из пяти ведущих чемпионатов в XXI веке, после Александра Иашвили, который сделал это за «Фрайбург» в матче против «Вольфсбурга» 8 ноября 2003 года.
На счету Давиташвили 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах Лиги 1.
Статистика бывшего игрока полузащитника «Рубина», «Ротора» и тульского «Арсенала» – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Statsfoot
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