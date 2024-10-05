Семак про 1:0 с «Оренбургом»: «Зенит» играл недостаточно быстро в 1-м тайме, во 2-м лучше, но не хватало еще одного гола, чтобы было меньше нервов. Москвичев провел прекрасный матч»

Сергей Семак недоволен первым таймом матча «Зенит» – «Оренбург» (1:0).

«В первом тайме играли недостаточно быстро. Касаемо атакующих действий – немного создавали и в обороне позволили сопернику быстро переходить в атаку, были определенные погрешности.

Во втором тайме играли значительно лучше, на мой взгляд, с точки зрения и баланса, и преимущества, и созданных моментов. Единственное, чего не хватило, – еще одного забитого мяча. Тогда было бы, конечно, меньше нервов в концовке. При 1:0 любой момент, любой рикошет, стандарт – и мы могли потерять очки. Второй тайм со знаком плюс, по первому есть вопросы.

Отдельно стоит выделить вратаря соперников. Богдан Москвичев провел прекрасный матч. Отчасти его огромная заслуга в том, что мы не смогли забить больше», – сказал главный тренер «Зенита ».