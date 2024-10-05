Ивич может возглавить «Андерлехт». Ван Боммел тоже в списке
Владимир Ивич – один из претендентов на пост тренера «Андерлехта».
Помимо серба, возглавлявшего ранее «Краснодар», клуб из Брюсселя рассматривает кандидатуры Марка ван Боммела (экс-«Антверпен», «Вольфсбург», ПСВ) и Кьетиля Кнутсена («Буде-Глимт»).
19 сентября «Андерлехт» уволил Брайана Римера и назначил и.о. тренера Давида Хуберта. При нем команда дважды сыграла вничью в чемпионате Бельгии и одержала две победы на старте Лиги Европы – над «Ференцварошем» (2:1) и «Сосьедадом» (2:1).
После 9 туров «Андерлехт» занимает в лиге Бельгии 7-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: HLN
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