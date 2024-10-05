Ивич может возглавить «Андерлехт». Ван Боммел тоже в списке

Владимир Ивич – один из претендентов на пост тренера «Андерлехта».

Помимо серба, возглавлявшего ранее «Краснодар », клуб из Брюсселя рассматривает кандидатуры Марка ван Боммела (экс-«Антверпен», «Вольфсбург», ПСВ) и Кьетиля Кнутсена («Буде-Глимт »).

19 сентября «Андерлехт » уволил Брайана Римера и назначил и.о. тренера Давида Хуберта. При нем команда дважды сыграла вничью в чемпионате Бельгии и одержала две победы на старте Лиги Европы – над «Ференцварошем» (2:1) и «Сосьедадом» (2:1).

После 9 туров «Андерлехт» занимает в лиге Бельгии 7-е место.