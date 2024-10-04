Оливер Гласнер: «Меня беспокоят выборы в Австрии, то, что правый популизм становится мировым трендом. Уверенность «Кристал Пэлас» в себе меня не беспокоит»
Оливера Гласнера тревожат выборы в Австрии и мировые политические тенденции.
«Кристал Пэлас» под его руководством не одержал ни одной победы в АПЛ в этом сезоне. У главного тренера спросили, не беспокоит ли его то, насколько уверена в себе команда.
«Уверенность меня не беспокоит. Меня беспокоят другие вещи в мире, например выборы в Австрии (Австрийская партия свободы выиграла парламентские выборы – Спортс”), то, что правый популизм становится мировым трендом.
Но уверенность команды в себе – это не то, о чем я беспокоюсь», – сказал 50-летний австриец.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Бобби Манзи
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