Филатов допустил усиление «Локо» зимой под борьбу за титул: «Приятно, что команда так играет и добивается таких результатов в сезоне»
Валерий Филатов допустил усиление состава «Локомотива» зимой.
После 10 туров железнодорожники с 24 очками делят первое место в Мир РПЛ с «Краснодаром», опережая «Зенит» на один балл.
«Приятно, что наша команда так играет и добивается таких результатов в нынешнем сезоне. Играет много российских игроков, много талантливых молодых ребят. Радует прогресс Батракова, но отличный футбол показывает не только он — все ребята хорошо играют. Вдвойне приятно было обыграть «Спартак».
Может ли «Локомотив» побороться за золото в этом чемпионате? Конечно, может. Почему нет? Будет ли усиление зимой под борьбу за чемпионство? Я думаю, да», – сказал член совета директоров «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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