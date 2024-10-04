Филатов допустил усиление «Локо» зимой под борьбу за титул: «Приятно, что команда так играет и добивается таких результатов в сезоне» 

Валерий Филатов допустил усиление состава «Локомотива» зимой.

После 10 туров железнодорожники с 24 очками делят первое место в Мир РПЛ с «Краснодаром», опережая «Зенит» на один балл.

«Приятно, что наша команда так играет и добивается таких результатов в нынешнем сезоне. Играет много российских игроков, много талантливых молодых ребят. Радует прогресс Батракова, но отличный футбол показывает не только он — все ребята хорошо играют. Вдвойне приятно было обыграть «Спартак».

Может ли «Локомотив» побороться за золото в этом чемпионате? Конечно, может. Почему нет? Будет ли усиление зимой под борьбу за чемпионство? Я думаю, да», – сказал член совета директоров «Локомотива ».