«МЮ» при тен Хаге пропустил 3+ гола в 24 матчах – больше всех из клубов АПЛ
«МЮ» при Эрике тен Хаге чаще всех в АПЛ пропускает по 3 и более гола за матч.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Порту» (3:3) на выезде в матче 2-го тура Лиги Европы.
После того, как тен Хаг возглавил команду летом 2022 года, «МЮ» пропустил 3 и более гола в 24 матчах во всех турнирах – ни один клуб АПЛ за это время не делал этого чаще.
«МЮ» пропустил 3 гола за игру третий раз в сезоне. Команда тен Хага играет 10-й матч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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