«МЮ» при тен Хаге пропустил 3+ гола в 24 матчах – больше всех из клубов АПЛ

«МЮ» при Эрике тен Хаге чаще всех в АПЛ пропускает по 3 и более гола за матч.

Сегодня «Манчестер Юнайтед » сыграл вничью с «Порту » (3:3) на выезде в матче 2-го тура Лиги Европы .

После того, как тен Хаг возглавил команду летом 2022 года, «МЮ» пропустил 3 и более гола в 24 матчах во всех турнирах – ни один клуб АПЛ за это время не делал этого чаще.

«МЮ» пропустил 3 гола за игру третий раз в сезоне. Команда тен Хага играет 10-й матч