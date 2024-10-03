«Барса» установила сроки для де Йонга: хотят, чтобы он переподписал контракт до начала 2025 года

«Барселона» хочет, чтобы Френки де Йонг переподписал контракт до нового года.

Недавно полузащитник окончательно восстановился после травмы, и теперь клуб намерен договориться о продлении его контракта, который заканчивается в 2026 году. Руководство хочет, чтобы будущее игрока прояснилось до начала 2025 года, чтобы не дать ему вступить в последний год своего контракта, не подписав его. Деку надеется, что соглашение может быть достигнуто, поскольку этого хотели бы все стороны. Успех в переговорах – абсолютный приоритет «Барселоны», и они считают, что к нему можно прийти в ближайшие три месяца.

Нидерландец, постоянно высказывающий желание остаться в клубе, сохраняет спокойствие по поводу контракта и считает, что на переговоры о будущем есть время. Ранее интерес к игроку проявляли «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Бавария» и «ПСЖ».

В «Барсе» не хотят повторения ситуации Усмана Дембеле, поскольку желают видеть де Йонга в своем новом проекте. Ханси Флик считает его очень важным игроком и готов продемонстрировать это в ближайшие недели, когда полузащитник вернется к играм в команде.