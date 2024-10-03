Рюдигер должен был получить красную за фол на защитнике «Лилля» Алессандро, считает Итурральде: «Он сделал что-то вроде захвата из дзюдо. Это вторая желтая»
Антонио Рюдигер должен был получить красную карточку в игре с «Лиллем».
Такое мнение высказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
«Реал» уступил французской команде со счетом 0:1 во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Итурральде прокомментировал эпизод, в котором Рюдигер схватил защитника соперника Алессандро за руку и повалил его на землю. Ни один из игроков не владел мячом, у немца к тому моменту уже была желтая карточка.
«Рюдигер схватил его за левую руку и сделал что-то вроде захвата из дзюдо. Он должен был быть удален с поля.
Это не та ситуация, когда ВАР должен вмешаться и принять решение о прямой красной карточке, но это вторая желтая», – сказал Итурральде.
Матч «Лилль» – «Реал» обслуживала судейская бригада во главе с Маурицио Мариани.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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