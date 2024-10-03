Эрик тен Хаг: «МЮ» создает много моментов, мы третьи по xG в АПЛ. Мы должны действовать более смертоносно в штрафной»
Эрик тен Хаг высказался о низкой результативности «Манчестер Юнайтед».
«Если бы мы не создавали моментов, то я бы сомневался [что игроки придерживаются моей тактики], но мы создаем много моментов. По-моему, у нас третий по величине показатель xG в Премьер-лиге.
Мы должны быть более эффективными, но это также связано с тем, что один из наших лучших бомбардиров был недоступен, он [Расмус Хейлунд] до сих пор не выходил на поле.
Мы должны улучшить игру в последней трети поля и штрафной, действовать там более смертоносно. Наши нападающие способны на это», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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