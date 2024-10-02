Анри о «ПСЖ»: «Больше нет игрока, который мог выигрывать матчи в одиночку. У них мало что получалось возле штрафной «Арсенала»
Тьерри Анри высказался о поражении «ПСЖ» от «Арсенала».
Парижане проиграли матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2.
«Да, команда сбалансирована, они владели мячом [65% времени]... но и только. И этого недостаточно. Больше нет того игрока, который мог выигрывать матчи в одиночку, который был раньше.
Видно, что у них есть идея, что игроки знают, что делать. Но когда они подходили к штрафной, у них мало что получалось, за исключением Барколя, который пытался что-то сделать», – сказал бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции в эфире CBS Sports.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости