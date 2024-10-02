Анри о «ПСЖ»: «Больше нет игрока, который мог выигрывать матчи в одиночку. У них мало что получалось возле штрафной «Арсенала»

Тьерри Анри высказался о поражении «ПСЖ» от «Арсенала».

Парижане проиграли матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2.

«Да, команда сбалансирована, они владели мячом [65% времени]... но и только. И этого недостаточно. Больше нет того игрока, который мог выигрывать матчи в одиночку, который был раньше.

Видно, что у них есть идея, что игроки знают, что делать. Но когда они подходили к штрафной, у них мало что получалось, за исключением Барколя, который пытался что-то сделать», – сказал бывший нападающий «Арсенала » и сборной Франции в эфире CBS Sports.