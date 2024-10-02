Тареми о 4:0 с «Црвеной Звездой»: «Цель «Интера» – выход в финал ЛЧ. Такой клуб должен побеждать в каждом матче. Рад, что забил сегодня»
Мехди Тареми заявил, что целью «Интера» является финал Лиги чемпионов.
«Нерадзурри» обыграли «Црвену Звезду» со счетом 4:0 во 2-м туре общего этапа. Иранский нападающий реализовал пенальти на 81-й минуте.
«Я рад, что забил сегодня, хорошо сыграл, благодаря моим партнерам по команде. Это было здорово. Я очень взволнован, прошло достаточно времени, прежде чем я смог забить, но я всегда старался выкладываться на тренировках, боролся за этот момент и сегодня смог забить гол.
Наша цель как топ-клуба – выйти в финал, так как «Интер» должен стараться побеждать в каждом матче. Мы будем двигаться шаг за шагом», – сказал Тареми в интервью Sky Sport Italia.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Italia
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