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  • «Спартак» на чемпионство точно не будет претендовать, по составу он уступает «Зениту» и «Краснодару». С «Локо» Станкович проиграл сам себе». Булатов о красно-белых
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«Спартак» на чемпионство точно не будет претендовать, по составу он уступает «Зениту» и «Краснодару». С «Локо» Станкович проиграл сам себе». Булатов о красно-белых

Виктор Булатов высказался о поражении «Спартака» от «Локомотива».

Московское дерби в 10-м туре Мир РПЛ завершилось победой железнодорожников со счетом 3:1. 

– На ваш взгляд, для «Спартака» в чемпионате сейчас все закончено, или есть шанс на первое-второе место? Опять начинается цикл «тренер плохой, дайте нового тренера», или надо все-таки не мешать Станковичу работать?

– Пока прошел слишком короткий отрезок, чтобы делать глобальные выводы для оценки работы Станковича. Пока он знакомится и с возможностями футболистов, и с самим чемпионатом.

Последний матч с «Локомотивом», конечно, озадачивает. Станкович пошел на какие-то неоправданные перестановки: Угальде вышел слева, Абена появился в старте. Наверное, не совсем еще наигранная связка Абена – Бабич.

Это и привело, например, к первому голу. Тогда Абена выдавил вперед нападающего, а потом не успел опуститься, и в эту зону как раз ворвался Самошников. А в моменте со вторым голом Угальде не опустился в ту зону, откуда забил Самошников. Вот эти шараханья именно в этой игре озадачивают.

Надеюсь, что и сам Станкович понимает, что перемудрил в этой игре, начал искать от хорошего. В принципе, была симпатичная игра, какой-то рисунок стабильности. Угальде на своем месте был, и Умяров начало прибавлять. Здесь явно перемудрил Станкович. Сам себе проиграл. Это, конечно, озадачивает. Надеюсь, если Станкович сделает выводы, как после первой провальной игры в Оренбурге, то картина будет более радужная.

Но в целом «Спартак» на чемпионство точно не будет претендовать. По селекции и в целом по составу он уступает и «Зениту», и «Краснодару». Явно уступает. Целостного состава для чемпионства у «Спартака» я не вижу. Если говорить о новичках, то Барко – это попадание в десятку, а по остальному я не вижу, чтобы подстать Барко было усиление. Поэтому чемпионство – точно нет.

Хочется, чтобы просто в этом году команда двигалась вперед, какая-то стабильность появилась в игре, в составе. И мы видели задатки построения команды, которая в будущем, хотя бы на следующий год могла бы претендовать на чемпионство, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Булатов
logoКраснодар
logoМиенти Абена
logoСрджан Бабич
logoЭсекиэль Барко
logoИлья Самошников
logoНаиль Умяров
logoМанфред Угальде
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