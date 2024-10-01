Де Йонг вошел в заявку «Барсы» на матч с «Янг Бойз» в ЛЧ. Хавбек не играл с апреля из-за травмы
Френки де Йонг сможет сыграть за «Барселону» впервые за 5 месяцев.
«Барселона» сообщила, что де Йонг полностью восстановился после травмы голеностопа. Полузащитник вошел в заявку каталонского клуба на сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
Напомним, последний раз де Йонг выходил на поле 21 апреля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Барселоны»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости