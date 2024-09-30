Йоветич перешел в «Омонию». Контракт экс-форварда «Ман Сити» и «Интера» с кипрским клубом – на 2 года
Стеван Йоветич продолжит карьеру в чемпионате Кипра.
Экс-форвард «Манчестер Сити», «Интера» и «Монако» подписал двухлетний контракт с «Омонией».
Последним клубом Йоветича был «Олимпиакос», в составе которого он выиграл Лигу конференций в сезоне-2023/24.
Подробную статистику нападающего сборной Черногории можно найти здесь.
Фото: omonoiafc.com
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Омонии»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости