«Тоттенхэм» превзошел «МЮ» по ударам – 24:11. Манкунианцы ни разу не пробили в створ во 2-м тайме
«Тоттенхэм» перебил «МЮ» в матче АПЛ.
Встреча завершилась победой «шпор» (3:0). На 42-й минуте при счете 0:1 у «МЮ» был удален Бруну Фернандеш.
«Тоттенхэм» нанес по воротам Андре Онана 24 удара, из которых 10 в створ.
«МЮ», в свою очередь, пробил 11 раз, точных попыток было две – от Джошуа Зиркзе и Лисандро Мартинеса, обе в первом тайме. Также в первой половине было попадание в штангу от Алехандро Гарначо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
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