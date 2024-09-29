«Тоттенхэм» превзошел «МЮ» по ударам – 24:11. Манкунианцы ни разу не пробили в створ во 2-м тайме

«Тоттенхэм» перебил «МЮ» в матче АПЛ.

Встреча завершилась победой «шпор» (3:0). На 42-й минуте при счете 0:1 у «МЮ » был удален Бруну Фернандеш .

«Тоттенхэм » нанес по воротам Андре Онана 24 удара, из которых 10 в створ.

«МЮ», в свою очередь, пробил 11 раз, точных попыток было две – от Джошуа Зиркзе и Лисандро Мартинеса, обе в первом тайме. Также в первой половине было попадание в штангу от Алехандро Гарначо .