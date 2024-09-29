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  • Хюттер о победном голе на 98-й и 100-летии «Монако»: «Не хотели играть дома вничью – это было бы разочарованием. Всегда нужно верить в своих игроков до конца» 
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Хюттер о победном голе на 98-й и 100-летии «Монако»: «Не хотели играть дома вничью – это было бы разочарованием. Всегда нужно верить в своих игроков до конца» 

Ади Хюттер оценил победу «Монако» над «Монпелье» (2:1) в Лиге 1.

В рамках матча монегаски отмечали свой 100-летний юбилей.

«Это футбол! Мы не хотели играть дома вничью, потому что это было бы разочарованием. Но в последний момент мы забили на 98-й минуте благодаря Ламину Камара. 

Эмоции были очень сильные, все хотели этой победы, и мы очень рады, что сумели ее добыть. Красная карточка, конечно, помогла (хавбек гостей Танги Кулибали был удален на 93-й минуте – Спортс”), но тренеру всегда нужно верить в своих игроков до конца, даже когда болельщики думают, что все кончено», – сказал главный тренер «Монако».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoМонпелье
logoАди Хюттер
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