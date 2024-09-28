Палмер набрал 23 очка за покер «Брайтону». Он обошел Холанда и стал лидером фэнтези АПЛ
В 6-м туре АПЛ «Челси» обыграл «Брайтон» (4:2) благодаря покеру Коула Палмера.
В первом тайме Коул Палмер забил четыре мяча за 20 минут, что позволило ему набрать 23 фэнтези-очка (+3 за игру, +20 за голы).
Покер помог полузащитнику обойти форвард «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда по набранным очкам и стать самым результативным игроком фэнтези-турнира АПЛ: в шести турах у Палмера 58 очков, у Холанда – 56. В топ-3 также полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах (53 очка).
Палмер – второй по популярности игрок (55,76%), причем еще в первом туре Коул был в составах только у 28,52% фэнтези-менеджеров на Спортсе’‘. Чаще, чем полузащитника «Челси», выбирают только нападающего Эрлинга Холанда (72,61%).
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
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