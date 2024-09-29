«Барселона» пропустила 4 гола от «Осасуны» впервые за 40 лет и в третий раз в истории
«Барселона» повторила результат матча с «Осасуной» 40-летней давности.
Матч 8-го тура Ла Лиги завершился поражением каталонцев (2:4).
«Барселона» дважды до этого пропускала от «Осасуны» 4 мяча. Последний раз это случалось в 1984 году.
Впервые «Барса» пропустила столько голов от «Осасуны» в 1936 году.
Оба этих матча также завершились со счетом 4:2.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Педро Мартина
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