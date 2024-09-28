Уолкотт о покере Палмера: «У меня нет слов, все 4 гола великолепны. В Коуле есть что-то от Бергкампа и ван Перси»

Тео Уолкотт поделился мнением об игре Коула Палмера.

Полузащитник «Челси» сделал покер в матче с «Брайтоном » (4:2). Всего на его счету 6 забитых мячей и 4 ассиста в 6 играх этого сезона АПЛ .

«Мне нечего сказать о Коуле Палмере . У меня нет слов. Все четыре гола великолепны.

Его элегантность. Его красота в обращении с мячом. Его самообладание в столь юном возрасте. Он стал своим в «Челси », и он – главный игрок команды. В нем есть что-то от Бергкампа, ван Перси , а они были очень неплохими игроками.

Его нельзя исключать из состава любой команды, и я говорю в том числе об Англии», – сказал бывший футболист «Арсенала».