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  • Уолкотт о покере Палмера: «У меня нет слов, все 4 гола великолепны. В Коуле есть что-то от Бергкампа и ван Перси»
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Уолкотт о покере Палмера: «У меня нет слов, все 4 гола великолепны. В Коуле есть что-то от Бергкампа и ван Перси»

Тео Уолкотт поделился мнением об игре Коула Палмера.

Полузащитник «Челси» сделал покер в матче с «Брайтоном» (4:2). Всего на его счету 6 забитых мячей и 4 ассиста в 6 играх этого сезона АПЛ

«Мне нечего сказать о Коуле Палмере. У меня нет слов. Все четыре гола великолепны.

Его элегантность. Его красота в обращении с мячом. Его самообладание в столь юном возрасте. Он стал своим в «Челси», и он – главный игрок команды. В нем есть что-то от Бергкампа, ван Перси, а они были очень неплохими игроками.

Его нельзя исключать из состава любой команды, и я говорю в том числе об Англии», – сказал бывший футболист «Арсенала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoЧелси
logoРобин ван Перси
logoТео Уолкотт
logoпремьер-лига Англия
logoДеннис Бергкамп
logoБрайтон
logoКоул Палмер
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