Шамар, Пиняев, Батраков, Барко – в стартовых составах «Локомотива» и «Спартака»
«Локомотив» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Мир РПЛ.
Команды сыграют в рамках 10-го тура чемпионата. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Абена, Зобнин, Литвинов, Денисов, Бонгонда, Барко, Николсон, Угальде.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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