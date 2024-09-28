Шамар, Пиняев, Батраков, Барко – в стартовых составах «Локомотива» и «Спартака»

«Локомотив» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Мир РПЛ.

Команды сыграют в рамках 10-го тура чемпионата. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Бабич, Абена, Зобнин, Литвинов, Денисов, Бонгонда, Барко, Николсон, Угальде.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.