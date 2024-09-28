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Энрике о 3:1 с «Ренном»: «ПСЖ» был гораздо сильнее и мог забить еще» 

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Ренном» (3:1) в Лиге 1.

«Я очень доволен, мы были гораздо сильнее соперника. Забили три гола и могли забить еще. В целом игра мне очень понравилась.

Да, в последние 15 минут мы потеряли контроль, хотя при 3:0 в домашнем матче такого быть не должно. Мы легко теряли мяч, было меньше владения, но в итоге одержали очень важную победу», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
logoРенн
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
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