Энрике о 3:1 с «Ренном»: «ПСЖ» был гораздо сильнее и мог забить еще» 

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Ренном» (3:1) в Лиге 1.

«Я очень доволен, мы были гораздо сильнее соперника. Забили три гола и могли забить еще. В целом игра мне очень понравилась.

Да, в последние 15 минут мы потеряли контроль, хотя при 3:0 в домашнем матче такого быть не должно. Мы легко теряли мяч, было меньше владения, но в итоге одержали очень важную победу», – сказал главный тренер «ПСЖ ».