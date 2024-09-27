«Зенит» принимает «Акрон». Приходите поддержать сине-бело-голубых на стадионе!
В 5-м раунде Фонбет Кубка России «Зенит» встретится с «Акроном».
Матч пройдет в среду, 2 октября, в 21:15 на стадионе «Газпром Арена».
Сине-бело-голубые после четырех раундов турнира расположились на первом месте в группе D, набрав десять очков. «Акрон» же идет на втором месте, отставая от «Зенита» на два очка. Поддержите петербуржцев в домашнем кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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