«Зенит» принимает «Акрон». Приходите поддержать сине-бело-голубых на стадионе!

В 5-м раунде Фонбет Кубка России «Зенит» встретится с «Акроном».

Матч пройдет в среду, 2 октября, в 21:15 на стадионе «Газпром Арена».

Сине-бело-голубые после четырех раундов турнира расположились на первом месте в группе D, набрав десять очков. «Акрон» же идет на втором месте, отставая от «Зенита» на два очка. Поддержите петербуржцев в домашнем кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .