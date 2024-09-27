Чавес вернется на поле через 2-3 недели. Хавбек «Динамо» получил травму в сборной Мексики

Агент Луиса Чавеса назвал сроки возвращения после травмы.

Полузащитник «Динамо » получил повреждение в матче за сборную Мексики против Новой Зеландии 8 сентября.ама ⓘ

«Луису понадобится от двух до трех недель, чтобы вернуться на поле», – сказал Клаудио Курти.