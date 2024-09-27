Чавес вернется на поле через 2-3 недели. Хавбек «Динамо» получил травму в сборной Мексики
Агент Луиса Чавеса назвал сроки возвращения после травмы.
Полузащитник «Динамо» получил повреждение в матче за сборную Мексики против Новой Зеландии 8 сентября.ама ⓘ
«Луису понадобится от двух до трех недель, чтобы вернуться на поле», – сказал Клаудио Курти.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости