Корнеев о Пьяниче: «Космический уровень, если он готов физически. Для ЦСКА минимальные риски, для Миралема – шанс доказать, что он еще на многое способен»
Игорь Корнеев объяснил, почему трансфер Миралема Пьянича усилит ЦСКА.
«Этот игрок способен каждые три игры воспроизводить голевое действие. Да, 34 года, но травм в последние полтора года не было, а если и присутствовали, то незначительные, то есть это футболист, который хорошо следит за собой. Если он физически готов, то это космический уровень. Его нужно привести в игровой тонус, и тогда он способен показывать шедевральные действия.
Для ЦСКА минимальные риски, тем более говорят, что зарплата составляет всего 1 миллион евро. Для Миралема это тоже шанс доказать, что он еще способен на многое. Может, и в будущем еще куда‑то уйти, потому что его могут приобрести клубы с разных рынков, к примеру, из Саудовской Аравии», – сказал экс-игрок ЦСКА и «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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