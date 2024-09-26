Агент погибшего в авиакатастрофе Салы получил 1,7 млн евро за работу над трансфером форварда в «Кардифф»
Агент Эмилиано Салы заработал 1,7 млн евро на переходе форварда в «Кардифф».
L’Equipe удалось узнать, что Марк Маккей получил комиссионные в размере примерно 10% от суммы трансфера аргентинца.
Представитель футболиста, погибшего в результате авиакатастрофы вскоре после подписания контракта с британским клубом, выставил счет «Нанту» еще два года назад, и французская команда откладывала выплату до того момента, пока не получит все деньги от «Кардиффа».
Также утверждается, что «Нант» не стал переводить Маккею 85 тысяч евро за задержку платежа.
«Кардифф» высчитал: на 54-62% не вылетел бы с погибшим Салой. Требуют компенсацию
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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