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Агент погибшего в авиакатастрофе Салы получил 1,7 млн евро за работу над трансфером форварда в «Кардифф»

Агент Эмилиано Салы заработал 1,7 млн евро на переходе форварда в «Кардифф».

L’Equipe удалось узнать, что Марк Маккей получил комиссионные в размере примерно 10% от суммы трансфера аргентинца.

Представитель футболиста, погибшего в результате авиакатастрофы вскоре после подписания контракта с британским клубом, выставил счет «Нанту» еще два года назад, и французская команда откладывала выплату до того момента, пока не получит все деньги от «Кардиффа».

Также утверждается, что «Нант» не стал переводить Маккею 85 тысяч евро за задержку платежа.

«Кардифф» высчитал: на 54-62% не вылетел бы с погибшим Салой. Требуют компенсацию

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoНант
logoлига 1 Франция
logoКардифф Сити
logoчемпионшип
logoЭмилиано Сала
агенты
деньги
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