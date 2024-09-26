Агент погибшего в авиакатастрофе Салы получил 1,7 млн евро за работу над трансфером форварда в «Кардифф»

Агент Эмилиано Салы заработал 1,7 млн евро на переходе форварда в «Кардифф».

L’Equipe удалось узнать, что Марк Маккей получил комиссионные в размере примерно 10% от суммы трансфера аргентинца.

Представитель футболиста, погибшего в результате авиакатастрофы вскоре после подписания контракта с британским клубом, выставил счет «Нанту » еще два года назад, и французская команда откладывала выплату до того момента, пока не получит все деньги от «Кардиффа ».

Также утверждается, что «Нант» не стал переводить Маккею 85 тысяч евро за задержку платежа.

«Кардифф» высчитал: на 54-62% не вылетел бы с погибшим Салой. Требуют компенсацию