Кака о победе «Милана» над «Интером»: «У «россонери» есть хорошие шансы на чемпионство, если они будут так играть. Мы увидели команду с хорошим настроем, борющуюся за результат»

Кака считает, что у «Милана» есть шансы побороться за чемпионство.

В 5-м туре Серии А команда Паулу Фонсеки обыграла «Интер » (2:1).

«В дерби «Милан» отлично отреагировал на то, что произошло в игре с «Ливерпулем». Победа над «Интером» благодаря хорошей игре стала хорошим ответом.

Если «россонери» продолжат играть так, как они играли в дерби, у них есть хорошие шансы на чемпионство. Мы увидели команду с другим и очень хорошим настроем, борющуюся за результат», – сказал бывший футболист «Милана ».