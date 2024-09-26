Кака о победе «Милана» над «Интером»: «У «россонери» есть хорошие шансы на чемпионство, если они будут так играть. Мы увидели команду с хорошим настроем, борющуюся за результат»
Кака считает, что у «Милана» есть шансы побороться за чемпионство.
В 5-м туре Серии А команда Паулу Фонсеки обыграла «Интер» (2:1).
«В дерби «Милан» отлично отреагировал на то, что произошло в игре с «Ливерпулем». Победа над «Интером» благодаря хорошей игре стала хорошим ответом.
Если «россонери» продолжат играть так, как они играли в дерби, у них есть хорошие шансы на чемпионство. Мы увидели команду с другим и очень хорошим настроем, борющуюся за результат», – сказал бывший футболист «Милана».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportmediaset
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости