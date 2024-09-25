Ашветия о «Локомотиве»: «С «Зенитом» тягаться будет тяжело, их преимущество – финансы и тренер. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому»

Михаил Ашветия оценил выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Летом ожидались слабые результаты из-за ухода лидеров, но мы видим, как себя проявляет молодежь. Надеюсь, что этот курс руководства и тренера поможет дальше достигать результата, но с «Зенитом» будет тяжело тягаться.

Финансы и главный тренер – главное преимущество петербуржцев. Финансы всегда решают, а когда клубом руководит такой опытный человек, как Семак, это большой плюс. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому тренеру», – сказал экс-нападающий «Локомотива».