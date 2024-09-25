Ашветия о «Локомотиве»: «С «Зенитом» тягаться будет тяжело, их преимущество – финансы и тренер. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому»
Михаил Ашветия оценил выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
«Летом ожидались слабые результаты из-за ухода лидеров, но мы видим, как себя проявляет молодежь. Надеюсь, что этот курс руководства и тренера поможет дальше достигать результата, но с «Зенитом» будет тяжело тягаться.
Финансы и главный тренер – главное преимущество петербуржцев. Финансы всегда решают, а когда клубом руководит такой опытный человек, как Семак, это большой плюс. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому тренеру», – сказал экс-нападающий «Локомотива».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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