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  • Ашветия о «Локомотиве»: «С «Зенитом» тягаться будет тяжело, их преимущество – финансы и тренер. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому»
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Ашветия о «Локомотиве»: «С «Зенитом» тягаться будет тяжело, их преимущество – финансы и тренер. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому»

Михаил Ашветия оценил выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Летом ожидались слабые результаты из-за ухода лидеров, но мы видим, как себя проявляет молодежь. Надеюсь, что этот курс руководства и тренера поможет дальше достигать результата, но с «Зенитом» будет тяжело тягаться.

Финансы и главный тренер – главное преимущество петербуржцев. Финансы всегда решают, а когда клубом руководит такой опытный человек, как Семак, это большой плюс. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому тренеру», – сказал экс-нападающий «Локомотива».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoЛокомотив
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Ашветия
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