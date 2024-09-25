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  • Анчелотти допускает, что останется в «Реале» после 2026-го. Перес считает, что тренер «безупречно» руководит командой
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Анчелотти допускает, что останется в «Реале» после 2026-го. Перес считает, что тренер «безупречно» руководит командой

Карло Анчелотти может остаться в «Реале» после окончания контракта в 2026 году.

По информации As, на данный момент 65-летний специалист не установил для себя срок окончания тренерской карьеры. Он не исключает, что может продлить контракт с «Реалом» и остаться на посту главного тренера и через два года.

Действующий контракт итальянца с клубом был продлен около года назад, не опираясь на результаты в конце сезона. Отмечается, что президент «Мадрида» Флорентино Перес восторгается тренером и считает, что он и его штаб безупречно управляют командой как в тактическом, так и в личностном плане.

Анчелотти также пользуется поддержкой персонала клуба, в связи с чем в ближайшем будущем «Реал» не планирует менять тренера.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
болельщики
logoФлорентино Перес
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