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LEON Вторая лига Б. «Севастополь» против «Астрахани» в перенесенном матче

«Севастополь» принимает «Астрахань» в перенесенном матче LEON Второй лиги Б.

LEON Вторая лига

Дивизион Б

Группа 1

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Второй лиги Б

Календарь Второй лиги Б

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
результаты
logoВторая лига Б
logoАстрахань
logoФК Севастополь
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