Орлов о «Золотом мяче»: «Сейчас, когда гегемония Месси и Роналду закончилась, споров будет еще больше. Это очень субъективно – все равно что «Оскар» в Голливуде»

Геннадий Орлов поделился мнением о присуждении «Золотого мяча».

«Конечно, у Месси и Роналду биография и история гораздо богаче, чем у Винисиуса . Но они просто постарели, а этот молодой. Но набор технических элементов у тех больше.

Мы можем констатировать, что все претенденты на этот «Золотой мяч» уступают Месси и Роналду в расцвете сил. Мнения и тогда постоянно раздваивались – Лео или Криштиану ? – а сейчас, когда гегемония этих двух закончилась, споров вокруг этих конкурсов будет еще больше. Все это очень субъективные вещи. Все равно что «Оскар» в Голливуде. Редко все единогласно отдают предпочтение одному игроку. Так было несколько раз с Месси , несколько раз с Роналду, когда они блистали ярче всех.

Винисиус, конечно, сильный, мощный, но я бы не сказал, что он выделяется среди всех особенно. Хотя за счет переключения скоростей он убегает от защитников, и его трудно удержать. Но главное – он в «Реале», и он там одна из первых скрипок», – сказал комментатор.

Винисиус получит «Золотой мяч», вингер «Реала» уже знает об этом. Nike сделала золотые бутсы для бразильца (Marca)